Мнение: Популярность шахмат

Ого! Горячкина каким-то чудом все-таки выиграла «по заказу» 12-ю партию матча на первенство мира по шахматам среди женщин — и перевела матч в тай-брейк! Вот это да! На этот раз все было наоборот по сравнению с «короткой рокировкой» — уже китаянка, не выдержав напряжения, вдруг развалилась, имея даже лучшую позицию по итогам дебюта.

Наблюдая за матчем с комментарием Шипова на сайте ФИДЕ в Ютубе, подметил довольно печальную вещь с точки зрения текущих позиций шахмат в мире. На Ютубе шли одновременно две официальные трансляции матча с комментариями ведущих гроссмейстеров: на русском — комментарий Шипова, на английском — комментарий гроссмейстеров Найджела Шорта и экс-чемпионки мира китаянки Хоу Ифань. Словом, одна трансляция на русскоязычный шахматный мир, другая — на весь прочий.

В итоге на пике посещаемости в 12-й, решающей партии: русский комментарий онлайн слушали 14 тыс. человек, англоязычный… 3 тысячи. Почти пятикратная разница! И это, конечно, не говоря о том, для трансляции НА ВЕСЬ МИР по самому популярному видеосервису что 14, что 3 тысячи — это просто капля в море, практически ничто.

Конечно, сказалось еще и то, что в самом Китае Ютуб запрещен; а то бы он, наверно, добавил сотню-другую тысяч…

Но в целом — цифры просто плачевные. 3 (три!!) тысячи наблюдающих на весь (англоязычный) мир!! На месте руководства ФИДЕ он такого можно было бы просто застрелиться.

А пока выходит, что шахматы, несмотря ни на что, все еще остаются В МИРЕ все-таки «русским» видом спорта. Если, конечно, не считать Китай.

Источник: Размышления вольного социолога

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