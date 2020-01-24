Исследования в больнице Петербурга не подтвердили коронавирус

24.01.2020, 10:44, Новости дня

Лабораторные анализы троих пациентов, прибывших в Санкт-Петербург из Китая, в инфекционной больнице имени Боткина не подтвердили коронавирус, сообщили в комитете по здравоохранению города.

В пресс-службе комитета сообщили, что у всех троих пациентов «не подтвердился коронавирус» после исследований «теми методиками, которыми (его) искали в инфекционной больнице Боткина», передает ТАСС.

В Роспотребнадзоре также заявили, что новых случаев подозрения на коронавирус в РФ не выявлено. Отмечается, что ведомством «введен мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР».

В данный момент в больнице имени Боткина находятся три человека – госпитализированная из гостиницы туристка из Китая, житель России, направленный в стационар из аэропорта Пулково в начале недели, и китайский студент, который прибыл в город ранее, но почувствовал себя плохо и обратился к медикам только на днях.

Ранее в пятницу сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует всем странам быть готовыми к сдерживанию распространенного в Китае коронавируса.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Выяснилось, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV, в результате которого, по последним данным, умерли 26 человек.

Вирус уже распространился за пределы Китая. Заболевание передается от человека к человеку.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что известно о новом китайском вирусе и как от него защититься.



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