Есть жертвы: в Ярославле столкнулись легковушка и два автобуса

В Ярославле в ДТП с двумя автобусами и легковушкой погиб человек. Кроме того, cемь человек попали в больницу с травмами. Пострадавшим оказывают помощь медики.
На месте происшествия работают полицейские, следственно-оперативная группа и спасатели. Точную причину аварии пока не называют, передает телеканал «360».
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