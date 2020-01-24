«Подсыпают в чай снотворное». Брата Tayanna обокрали в поезде «Москва – Одесса»

Строящий карьеру в РФ украинский певец Миша Марвин рассказал в Stories Instagram, что его обокрали в поезде «Москва – Одесса».
«Поехал я домой в Киев. Поезд «Москва – Одесса», шестой вагон (СВ), вы засыпаете и остаетесь без денег! Проверено на собственной шкуре. Кто ездит по этому маршруту, не пейте чай и закрывайте дверь», – написал он.
Фото: misha_marvin / Instagram
Миша Марвин родился 15 июля 1989 года в Черновцах. Он младший брат украинской певицы Tayanna В 2013 году он начал сотрудничать с лейблом Black Star российского рэпера Тимати.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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