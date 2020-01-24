Мнение: Не надо нам этих антиконституционных разъяснений

Надеемся, кто-то уже назвал сегодняшний день историческим. Ведь россияне, наконец, сделали шаг к «более лучшей» Конституции: Госдума беспрекословно приняла в первом чтении путинские поправки.

Одно смущает. Глава комитета по законодательству Крашенинников твердит как мантру: новая редакция статьи, ограничивающая пребывание на посту президента двумя сроками (убирается слово «подряд»), не означает обнуления предыдущих сроков. То есть Путин, отбывающий 4-й срок, давай, до свиданья?

И что это будет записано прямо в самой Конституции? В примечаниях к ней Конституционного суда? В специальном законе? А если граждане, которых глава ЦИК Памфилова готова вывести на всенародное голосование даже в будни, как по боевой тревоге, захотят другого? За что только наш человек не проголосует, к примеру, в понедельник, после двухдневных возлияний! А после трехдневных праздников?

Мы в СерпомПо, например, уже видим плакаты: «Дай Путину срок!»

Так что, не надо нам этих антиконституционных разъяснений.

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Источник: СерпомПо

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