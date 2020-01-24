Британские ученые описали формирование планет у красных карликов

Ученые спроектировали компьютерную разработку зарождения планет в системах красных карликов. Выяснилось, что вокруг них способны быстро зарождаться крупные небесные тела.

Красные карлики являются самым распространенным типом звезд во всей галактике, а их размеры составляют примерно половину Солнца. Вокруг них эксперты выявляют планеты, в том числе огромные небесные тела, которые в 10 раз больше самого Юпитера. Процедура их формирования до сих пор неизвестна, ведь, как утверждали научные сотрудники, для медленного зарождения не хватает материала, то есть частиц пыли. Согласно построенной установке ученых, весь процесс проходит гораздо быстрее. Оказалось, что строения из пыли и плотного газа, которые вращаются, окружают новые звезды. Если данные диски обладают большими размерами, они способны расщепляться на сгустки газа, впоследствии из которых появляются планеты.

Разработка британских специалистов свидетельствует также о том, что температура в ядрах небесных тел-гигантов, зарождающихся вокруг красных карликов, составляет 1000 градусов. Тем не менее, планеты быстро гаснут, поскольку не имеют внутреннего источника энергии.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На рынке РФ появилось много седанов, способных набирать скорость в 100 км/ч лишь за 4 секунды. В связи с этим эксперты назвали ТОП-5 наиболее быстрых авто данной категории. Лидером был признан Porsche Taycan Turbo S, обладающий силовой установкой мощностью 761 лошадиных сил. Он способен набирать скорость в 100 км/ч за 2,8 секунды. Данную модель можно […]