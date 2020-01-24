В Госдепе рассказали, что год назад американские военные задерживали в Сирии российского генерала

Более года назад у российских и американских военных начались сложности во время предотвращения инцидентов в ходе наземных операций в Сирии. Об этом 23 января в ходе брифинга в Вашингтоне сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Стенограмма обнародована на сайте Государственного департамента США.
Отвечая на вопрос журналиста о недавнем недопуске американскими военными российских солдат в район нефтяного месторождения Румейлан, которое контролируют сирийские курды, Джеффри отметил, что раньше таких проблем не возникало, потому что российские военные проводили только воздушные операции, а 14 месяцев назад они дислоцировались в этом секторе.
«В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж», – отметил спецпредставитель США.
Он добавил, что тогда инцидент удалось урегулировать по каналам коммуникации между военными двух стран.
Имя перехваченного российского генерала Джеффри не называл.
С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях кроме США участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, Ирана и Турции.
7 октября президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии из-за готовящегося турецкого вторжения в рамках операции «Источник мира». По его словам, Америка не должна участвовать в «чужой войне». Курды расценили решение Трампа как предательство.
9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» против курдских формирований на севере и северо-востоке Сирии. Изначально позиции курдов атаковали турецкие бомбардировщики, а затем турецкая армия начала наземное наступление.
22 октября курдские силы сообщили о полном выводе американских войск. Однако вскоре американские солдаты вернулись в Сирию, чтобы охранять нефтяные месторождения от нападения боевиков «Исламского государства».
В этот же день президент России Владимир Путин и Эрдоган согласовали меморандум по выходу из кризиса в Сирии. Согласно документу, под контролем Анкары останется основная занятая в ходе операции «Источник мира» территория.
Начиная с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» были введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы с целью содействовать выводу подразделений курдских «Отрядов народной самообороны» и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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