NASA: Жизнь инопланетян на Марсе возможна из-за наличия воды и необходимых ингредиентов

В течение десятилетий исследователи изучали условия окружающей среды на Марсе в поисках инопланетной жизни. Результаты Curiosity Rover от NASA показывают, что вода на красной планете содержит только необходимые ингредиенты, что подтверждает возможное существование инопланетян.

Марс считается ближайшим местом, где исследователи могут найти признаки инопланетной жизни в нашей солнечной системе после Земли. Одной из ключевых причин является наличие воды, основного ингредиента для роста. Другие исследования показывают, что Марс когда-то был процветающим местом с проточной водой и жизнью. Тем не менее, исследователи продолжают искать признаки, доказывающие теорию.

Исследователи изучают условия окружающей среды, особенно химию воды на Марсе, чтобы узнать больше о том, какой была планета в древности. Согласно отчету, недавние результаты «Curiosity Rover» NASA на Марсе предполагают, что вода, которая когда-то покрывала его территории, «могла иметь только правильные ингредиенты для поддержки любой микробной жизни» на планете. Льда на поверхности достаточен, чтобы покрыть всю площадь на глубину 35 метров. Однако изменение атмосферных условий, должно быть, уничтожило все признаки.

В последнем исследовании изучались осадки, обнаруженные в озерах на кратере Марса Гейл, как оказалось, они были созданы из-за присутствия жидкости. Вероятно, она имела такой же рН, как и в земных океанах, одном из основных источников жизни на нашей планете.

Curiosity Rover от NASA — это ровер размером с автомобиль, предназначенный для исследования кратера Гейл на Марсе. Он приземлился на марсианской поверхности 6 августа 2012 года. С тех пор марсоход изучает климат, геологию, условия окружающей среды и ищет любые признаки микробной жизни. Исследование того, может ли вода на планете дать жизнь, остается одним из ключевых предметов изучения миссии.

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