Новые смартфоны Vivo получат систему быстрой подзарядки Super FlashCharge

Китайская компания Vivo намерена продемонстрировать новую систему быстрой зарядки, которая будет использоваться в новых девайсах.
В частности, уже подана заявка в EUIPO относительно регистрации торговой марки Super FlashCharge. Некоторые источники указывают, что новые смартфоны станет возможным заряжать проводным способом с мощностью до 55 Вт. Таким образом, для осуществления заряда батареи с емкость 4000 мАч уйдет порядка получаса.
Рассматривается версия, что новый флагманский смартфон уже сможет похвастаться данной опцией Super FlashCharge и выход устройства состоится уже в нынешнем году. Также в компании не исключают выход еще более мощной технологии, которая позволит добиться 120 Вт для зарядки смартфонов.
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