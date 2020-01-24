Новые смартфоны Vivo получат систему быстрой подзарядки Super FlashCharge

Китайская компания Vivo намерена продемонстрировать новую систему быстрой зарядки, которая будет использоваться в новых девайсах.

В частности, уже подана заявка в EUIPO относительно регистрации торговой марки Super FlashCharge. Некоторые источники указывают, что новые смартфоны станет возможным заряжать проводным способом с мощностью до 55 Вт. Таким образом, для осуществления заряда батареи с емкость 4000 мАч уйдет порядка получаса.

Рассматривается версия, что новый флагманский смартфон уже сможет похвастаться данной опцией Super FlashCharge и выход устройства состоится уже в нынешнем году. Также в компании не исключают выход еще более мощной технологии, которая позволит добиться 120 Вт для зарядки смартфонов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В немецком городе Рот-ам-Зе 26-летний мужчина расстрелял шесть человек, среди жертв – его мать и отец, сообщил представитель полиции Аалена. «Речь идет о 26-летнем гражданине Германии. Полицейские на месте установили, что в здании, а также за зданием находятся шесть мертвых тел. Три мужчины 26, 65 и 69 лет и три женщины 36, 56 и 62 […]