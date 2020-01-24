Врач Алексей Хухрев считает историю с коронавирусом прибыльной махинацией

Врач-терапевт и кандидат медицинских наук Алексей Хухрев считает историю с коронавирусом в Китае очень прибыльной махинацией. Исходя из его слов, информацию намеренно преувеличивают для продажи лекарственных средств.
В пример специалист приводит историю с птичьим и свиным гриппом. На фоне шумихи в прессе об опасности этого заболевания противовирусный препарат «Темифлю» распродали на 10 лет вперёд. Его закупали огромными партиями, что принесло массу доходов как фармакологическим компаниям, так и поставщикам. Теперь же, уверен Хухрев, история повторяется, но уже в центре внимания новая эпидемия в виде коронавируса из Китая.
Несмотря на всю скептичность к данной ситуации, Алексей Хухрев не исключает действительной опасности этого вируса. Он отметил, что реальные данные о его последствиях и выживаемости в неблагоприятных условиях намеренно приукрашены для создания всеобщей паники.
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