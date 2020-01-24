Ассоциация РОАД предлагает наказывать «сверхштрафами» за скручивание пробега на авто

24.01.2020, 10:21, Разное

В РФ могут начать выписывать «сверхштрафы» отдельным лицам и организациям, предоставляющим услуги по скручиванию пробега. По словам президента ассоциации РОАД Олега Мосеева, максимальная величина штрафа может составить 1 млн рублей.
Сегодня за похожие махинации предусмотрен 500-рублевый штраф. Однако Олег Мосеев считает его недостаточным. Для успешной борьбы со скручиванием пробега он предлагает штрафовать физические лица на 300 00 рублей, а организации — на 1 млн рублей. Кроме того, необходимо обязать Яндекс и Google удалять объявления с рекламой таких услуг.

Сейчас в РФ проблематично вводить такой штраф, поскольку отсутствует общая база данных по транспортным средствам. Но нет никаких препятствий для ее создания. В пример Олег Мосеев приводит США, где за скручивание пробега грозит не только штраф, но и тюремное наказание.



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