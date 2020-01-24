Ассоциация РОАД предлагает наказывать «сверхштрафами» за скручивание пробега на авто

В РФ могут начать выписывать «сверхштрафы» отдельным лицам и организациям, предоставляющим услуги по скручиванию пробега. По словам президента ассоциации РОАД Олега Мосеева, максимальная величина штрафа может составить 1 млн рублей.

Сегодня за похожие махинации предусмотрен 500-рублевый штраф. Однако Олег Мосеев считает его недостаточным. Для успешной борьбы со скручиванием пробега он предлагает штрафовать физические лица на 300 00 рублей, а организации — на 1 млн рублей. Кроме того, необходимо обязать Яндекс и Google удалять объявления с рекламой таких услуг.

Сейчас в РФ проблематично вводить такой штраф, поскольку отсутствует общая база данных по транспортным средствам. Но нет никаких препятствий для ее создания. В пример Олег Мосеев приводит США, где за скручивание пробега грозит не только штраф, но и тюремное наказание.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В немецком городе Рот-ам-Зе 26-летний мужчина расстрелял шесть человек, среди жертв – его мать и отец, сообщил представитель полиции Аалена. «Речь идет о 26-летнем гражданине Германии. Полицейские на месте установили, что в здании, а также за зданием находятся шесть мертвых тел. Три мужчины 26, 65 и 69 лет и три женщины 36, 56 и 62 […]