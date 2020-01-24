Горбунов поделился снимком занятий йогой

Украинский телеведущий Юрий Горбунов показал в Instagram одну из асан йоги.
«После отпуска вернуться к практикам – сплошное удовольствие! Хоть и не легкое», – написал он.
Телеведущий позировал в боковой планке.
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Після відпустки повернутись до практик-суцільне задоволення!хоч і не легке * #yoga #yogaforever #yogaforlife
Горбунов и его жена и коллега Катя Осадчая отдыхали на Сейшельских островах.
Юрий Горбунов родился 24 августа 1970 года в городе Новый Роздол Львовской области.
Он вел программы «Три крапки», «Щасливий дзвiнок» на УТ-1, «Підйом!» на «Новом канале», «Сніданок з «1+1», «Красота по-украински», «Я люблю Україну», «Великий пекарський турнір» и другие на «1+1». Сейчас ведет шоу «Голос країни» на «1+1».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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