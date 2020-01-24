Bugatti выпустит недорогой автомобиль для ежедневной езды

24.01.2020, 10:14, Новости дня

Французский автомобильный гигант Bugatti анонсировал работу по выпуску новой недорогой модели, которая может использоваться в качестве каждодневной машины.

Несмотря на то, что разработкой данной модели занимаются достаточно давно, однако сейчас появились официальные детали о готовящейся новинке. В свою очередь, подробности о силовом агрегате пока отсутствуют, однако специалисты не исключают, что модель окажется электрической. Новый Bugatti в бюджетном исполнении сохранит фирменный дизайн, однако получит ряд серьезных особенностей.

Для новинки выпустят новую платформу, которая будет предполагать двигатель внутреннего сгорания или электромотор, тогда как речи о гибридной силовой установки не ведется.



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