Bugatti выпустит недорогой автомобиль для ежедневной езды

Французский автомобильный гигант Bugatti анонсировал работу по выпуску новой недорогой модели, которая может использоваться в качестве каждодневной машины.
Несмотря на то, что разработкой данной модели занимаются достаточно давно, однако сейчас появились официальные детали о готовящейся новинке. В свою очередь, подробности о силовом агрегате пока отсутствуют, однако специалисты не исключают, что модель окажется электрической. Новый Bugatti в бюджетном исполнении сохранит фирменный дизайн, однако получит ряд серьезных особенностей.
Для новинки выпустят новую платформу, которая будет предполагать двигатель внутреннего сгорания или электромотор, тогда как речи о гибридной силовой установки не ведется.
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