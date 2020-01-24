Число жертв пожара в томском поселке достигло 12 человек

Сотрудники СК по Томской области совместно с работниками УМВД Узбекистана при осмотре места пожара в поселке Причулымский Асиновского района, при котором погибли 10 граждан республики и гражданка России, обнаружили тело 12-го погибшего, сообщили в региональном СК.
«При производстве осмотра, который производился под руководством руководителя управления, присутствовали представители МВД Узбекистана, прибывшие в Томск в связи с указанными трагическими событиями. В ходе проведения осмотра следователями были обнаружены останки двенадцатого погибшего», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, во вторник утром в одном из домов поселка Причулымский Асиновского района Томской области произошло возгорание. 11 человек погибли, трое смогли спастись.
Причиной пожара, по предварительным данным, могла стать неисправность электрооборудования. Проживавшие в доме пользовались электрическими обогревателями. СК по Томской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.
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