ВОЗ призвала все страны приготовиться к сдерживанию коронавируса

24.01.2020, 10:12, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам быть готовыми к сдерживанию распространенного в Китае коронавируса, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Дальнейший международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну. Таким образом, все страны должны быть готовы к осуществлению мер по сдерживанию», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

ВОЗ рекомендует «уделять особое внимание сокращению числа случаев инфицирования людей, предотвращению вторичной передачи и международного распространения и содействию международному реагированию посредством межсекторальной коммуникации и сотрудничества».

В Роспотребнадзоре подтвердили, что ВОЗ решил не объявлять чрезвычайной ситуацию с коронавирусом.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Было установлено, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV, в результате которого, по последним данным, умерли 26 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Известно, что заболевание передается от человека к человеку.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что известно о новом китайском вирусе и как от него защититься.



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