Личное: Обещал золотые горы и клялся в любви

Тоска, а не письмо.

admira_n

Добрый день, уважаемая evo_lutio!

(Меня Эволюция зовут, пишите по-русски, Выскочки. Как все другие мне пишут)

Хочу рассказать историю, как гражданский муж меня возвращал после моего косяка — ухода к другому мужчине.

(Гражданский муж — это не муж, а сожитель. Тем более если ни детей, ни совместного имущества, просто живете вместе. «Гражданский муж» — корона на женщинах, а «гражданская жена» — колпачок на мужчинах чаще всего. Вы пытаетесь называть мужем того, кто жениться на вас не собирался)

Отношения с В. у нас начались с дисбаланса. Его ОЗ была выше — работа в Газпроме, своя квартира, девушка, сохнущая по нему. Я — из небогатой семьи, заканчивала тогда учебу, подрабатывала в разных местах. Прямо перед знакомством с В. была послана из кратких секс-онли отношений.

Конечно, я сразу же вцепилась в В., выдоила секс, а через несколько месяцев переехала к нему жить. Дальше дисбаланс усугублялся, я потребовала свадьбу, В. отказался, согласился на мое предложение расстаться. Тут уже я запаниковала, корона упала, и я вымолила прощение.

(Эта девушка каким-то случайным образом оказалась у меня в друзьях. Я исправлю эту ошибку. Если растет дисбаланс, вы не становитесь требовательны. Требовательны вы становитесь, когда переоцениваете свою СЗ, а СЗ партнера недооцениваете. От ЗВ требовательность растет и от короны, а от отрефлексированного растущего дисбаланса-минуса люди становятся тихими и покладистыми, готовыми на все)

Со временем мой минус уменьшился (или мне так кажется), и начался тухлый дефолт. И тут подвернулся Д., разбитной студент. Я влюбилась, Д. тоже говорил много красивых слов о любви, ревновал к В.,обещал все на свете. От секса с Д. я улетала.

А В. как будто почувствовал перемены во мне, стал более внимательным, постоянно хотел секса, даже свозил на отдых (раньше всегда говорил, что лучший отдых в деревне).

Но я все-таки ушла. Ушла к маме, как я тогда себе говорила: мне нужна пауза, чтобы разобраться в себе. То же сказала и В., про измену ничего не говорила, но думаю, что он меня все-таки спалил.

Пару недель В. побегал за мной с цветами, а потом его друг привез мне все мои вещи, а сам В. перестал выходить на связь.

(Вот она начала с того, что гражданский муж ее возвращал. Но он и не собирался ее возвращать. И с цветами не бегал. Принес букет от чувства вины, думая, что она ушла к маме от какой-то своей душевной боли. Про другого мужика не знал, конечно. А потом совсем забил. Но автору очень важно представлять все именно в таких образах. Ее возвращал! Муж! Спалил измену! Бегал с цветами! Размечталась улитка в винограднике. И стала долмой)

Сначала я радовалась, встречалась с Д., он так же обещал золотые горы и клялся в любви. А меня забомбило, я начала скучать по В., метаться, названивать и писать ему. В. отвечал на звонки, но говорил всегда одно и то же: простить не могу, продолжения не будет.

(Клялся и обещал — признак ее огромных щипцов, с которыми она наседала на бедного студента. Как думаете, с какой целью автор описывает мужчин так пренебрежительно, а себя такой востребованной? И почему не видит, как нелепо выглядит? Студент этот даже жить с ней не планировал, ей приходилось жить с мамой и бегать за ним. Потом она стала проситься обратно к бывшему)

У меня началась истерика, бросила Д., постоянно рыдала. Потом как-то собрала себя в кучку, работа всегда меня держала на плаву, и отстала от В. Сняла квартиру, до этого жила у мамы, начала ходить на свидания.

(Оплелась зеленым виноградом и кинулась на поиски секс-онли, приготовив место для встреч)

А в очередной праздник написала В. стандартное поздравление, а он перезвонил, пьяный, стал говорить, что не может забыть, любит, приезжай. Я, конечно, полетела, пьяный секс, признания в любви.

(Вот это она называет «он меня возвращал». После того, как она умоляла ее принять назад и долго бегала за ним, а здесь снова полезла с поздравлениями, он ей предложил приехать спьяну)

А потом все стало плохо. Для меня. Жить со мной В. не соглашался, я жила на съемной, приезжала к нему пару раз в неделю, что-то делала у него дома, занимались сексом. Друзьям и семье он про наши «отношения» не рассказывал. На все мои щипцы по поводу будущего и перспектив шланговал.

Вот так типа вернул…

(И автор упрямо называет это «вернул», считает его запросом и его усилиями, а не своими мольбами. Вот что делать с этими дурами? Готовы сидеть в яме и спускаться все ниже, лишь бы корону не снимать и воображать себя на высоте)

Источник: Эволюция

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