В ОБСЕ обеспокоены отдельными положениями украинского законопроекта о дезинформации

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу отдельных положений украинского законопроекта о дезинформации в Украине. Об этом сообщила пресс служба ОБСЕ 23 января.
«Я понимаю необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и вокруг него. Но это не должно делаться за счет свободы средств массовой информации и вмешательства государства в содержание средств массовой информации и организацию журналистской деятельности в стране. Более того, действующее украинское законодательство уже предусматривает механизмы противодействия общественно опасной информации», – отметил Дезир.
По его словам, борьба с дезинформацией является законным действием, но право каждого на свободу выражения должно полностью соблюдаться.
«Саморегулирование, поддержка профессиональных стандартов журналистики и инициатив по проверке фактов, независимость средств массовой информации, разнообразие источников для опровержения ложной информации и развитие медиаграмотности являются ключевыми компонентами в борьбе с манипулированием информацией и первостепенной важностью для обеспечения доступа к достоверной информации», – подчеркнул представитель ОБСЕ.
Он напомнил, что несколько украинских и европейских ассоциаций по свободе СМИ уже подвергли резкой критике новый законопроект, главным образом потому, что он предусматривает чрезмерное вмешательство государственного регулирования и контроля в сфере СМИ.
Дезир заявил, что он готов участвовать в обсуждениях с властями и может провести юридическую экспертизу законопроекта, чтобы гарантировать, что он не повлияет негативно на свободу СМИ и будет соответствовать международным стандартам.
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский представил законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, 17 января.
В частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае, если СМИ откажется добровольно опровергнуть «дезинформацию», штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).
Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал законопроект «очевидно враждебным» по отношению к сотрудникам украинских СМИ.
В Институте массовой информации заявили, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.
Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что государство не должно ограничивать деятельность работников СМИ.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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