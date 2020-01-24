В Deutsche Bahn официально заявили, что обсуждают возможность сотрудничества с «Укрзалізницею» в оперативном управлении

В начале февраля 2019 года между украинским перевозчиком «Укрзалізниця» и немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn будет подписан документ, в котором будут согласованы детали их сотрудничества. Об этом говорится в официальном заявлении Deutsche Bahn, текст которого есть в распоряжении портала «Центр транспортных стратегий».

Стратегическое партнерство Deutsche Bahn и «Укрзалізниці» дорабатывается и будет включать в себя различные форматы взаимодействия, в том числе и операционное управление «Укрзалізницею» со стороны DB, сказано в сообщении.

«Обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, включая участие в вопросах оперативного управления», – цитирует ЦТС документ.

Инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по инфраструктуре, мобильности и транспорту – DB Engineering & Consulting – будет консультировать и поддерживать «Укрзалізницю» по техническим и управленческим вопросам, об этом накануне в Давосе был подписан меморандум, пишет портал. В начале февраля 2020 года член правления DB по инфраструктуре Рональд Пофалла и представители Кабмина Украины подпишут меморандум о взаимопонимании, в котором будут согласованы дальнейшие детали.

В документе Deutsche Bahn отмечает, что DB E&C является одной из ведущих инжиниринговых и консалтинговых компаний в транспортном секторе, в компании работает около 5 тыс. сотрудников из 80 стран.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января заявил, что украинскую железную дорогу намерены передать в управление «немцам» на 10 лет.

«Вчера был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу», – сказал глава правительства.

В Deutsche Bahn в ответ на запрос «Німецької хвилі» заявили, что не намерены брать «Укрзалізницю» в управление, а будут только консультировать компанию. Там также уточнили, что в Давосе был подписано предварительное соглашение, а меморандум о взаимопонимании между компанией и Мининфраструктуры намерены подписать в феврале. Этот документ будет содержать условия сотрудничества с «Укрзалізницею».

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подтвердил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) 23 января, что министерство хочет привлечь менеджмент немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn в «Укрзалізницю» в качестве советников.

Deutsche Bahn AG – крупнейшая железнодорожно-транспортная и железнодорожно-инфраструктурная компания Центральной Европы. Контрольный пакет акций принадлежит государству.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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