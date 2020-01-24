Путин забрал Козака, Мединского и Орешкина в свою администрацию

Президент РФ Владимир Путин подписал ряд указов о назначении бывших членов правительства РФ в состав своей администрации.
Так, бывший вице-премьер РФ Дмитрий Козак назначен замглавой администрации президента. Документ опубликован на сайте Кремля сегодня, он вступает в силу с момента подписания.
В правительстве Дмитрия Медведева Козак курировал ТЭК и промышленность.
Бывшего министра культура Владимира Мединского и экс-министра экономического развития РФ Максима Орешкина Путин назначил своими помощниками.
15 января тогдашний премьер РФ Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Этот шаг он связал с предложениями российского президента изменить конституцию страны. В тот же день Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент.
16 января премьер-министром РФ Путин назначил Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу.
21 января Путин подписал указы о назначении заместителей председателя правительства страны и глав министерств. Козак, Мединский и Орешкин в состав правительства не вошли.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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