Путин забрал Козака, Мединского и Орешкина в свою администрацию

Президент РФ Владимир Путин подписал ряд указов о назначении бывших членов правительства РФ в состав своей администрации.

Так, бывший вице-премьер РФ Дмитрий Козак назначен замглавой администрации президента. Документ опубликован на сайте Кремля сегодня, он вступает в силу с момента подписания.

В правительстве Дмитрия Медведева Козак курировал ТЭК и промышленность.

Бывшего министра культура Владимира Мединского и экс-министра экономического развития РФ Максима Орешкина Путин назначил своими помощниками.

15 января тогдашний премьер РФ Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Этот шаг он связал с предложениями российского президента изменить конституцию страны. В тот же день Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент.

16 января премьер-министром РФ Путин назначил Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу.

21 января Путин подписал указы о назначении заместителей председателя правительства страны и глав министерств. Козак, Мединский и Орешкин в состав правительства не вошли.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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