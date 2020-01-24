Сугроб спас упавшую с девятого этажа женщину в ХМАО

24.01.2020, 10:05, Новости дня

Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе начали проверку после того, как местная жительница выпала из окна девятого этажа – женщина осталась жива, ее спас сугроб, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Накануне нижневартовский телеканал «Мегаполис» опубоиковал в соцсети «ВКонтакте» видеозапись, сделанную, по его данным, в поселке Излучинск.

 

На кадрах видно, как человек падает из окна девятого этажа в сугроб, после чего встает и уходит.

Этот факт подтвердили в окружном следственном управлении, передает РИА «Новости».

«Девушка выпала из окошка, получила телесные повреждения. Мы сейчас по этому факту проводим проверку», – рассказали в ведомстве.

Источник в местных экстренных службах уточнил, что девушку спас не только глубокий сугроб, но и верхняя одежда, в которой она была в момент падения.

Пострадавшая получила травмы средней степени тяжести, она находится в больнице.

Ранее ребенок выжил после падения с девятого этажа в Москве.



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