Сугроб спас упавшую с девятого этажа женщину в ХМАО

Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе начали проверку после того, как местная жительница выпала из окна девятого этажа – женщина осталась жива, ее спас сугроб, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Накануне нижневартовский телеканал «Мегаполис» опубоиковал в соцсети «ВКонтакте» видеозапись, сделанную, по его данным, в поселке Излучинск.
На кадрах видно, как человек падает из окна девятого этажа в сугроб, после чего встает и уходит.
Этот факт подтвердили в окружном следственном управлении, передает РИА «Новости».
«Девушка выпала из окошка, получила телесные повреждения. Мы сейчас по этому факту проводим проверку», – рассказали в ведомстве.
Источник в местных экстренных службах уточнил, что девушку спас не только глубокий сугроб, но и верхняя одежда, в которой она была в момент падения.
Пострадавшая получила травмы средней степени тяжести, она находится в больнице.
Ранее ребенок выжил после падения с девятого этажа в Москве.
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