Главы ЕС и ЕК подписали соглашение о Brexit

Глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Об этом Мишель сообщил на своей странице в Twitter. «Некоторые вещи неизбежно поменяются, однако наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники», – сообщил он.

Накануне королева Елизавета II подписала билль о Brexit, документ обрел статус закона. Европейский парламент, как ожидается, проголосует 29 января. После этого стороны обменяются ратификационными документами.

Напомним, премьер Британии Борис Джонсон заявлял, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз как единое целое к 31 января 2020 года.





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