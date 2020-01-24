Алсу попыталась защитить от недоброжелателей свою дочь Микеллу Абрамову

Певица Алсу попыталась защитить от недоброжелателей в социальной сети свою дочь Микеллу Абрамову. Причиной недовольства стали слабые вокальные данные девочки.

Алсу опубликовала видеоролик, на котором её дочь Микелла Абрамова поёт песню, играя на рояле. Один из подписчиков заявил, что вокальные данные девочки явно не дотягивают до сцены, и ей нужно куда больше работать над собой, прежде чем выступать перед публикой. Подобные слова не остались без внимания Алсу, и она ответила недоброжелателю: «Ну в Вашем одобрении моя дочь точно не нуждается».

Поклонники поддержали своего кумира в этом высказывании. Большинство отметили, что подобную критику вообще не стоит писать под публикациями знаменитостей. Часть пользователей посоветовали сначала обращать внимание на собственные достоинства и недостатки, а не пытаться это делать у других.

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