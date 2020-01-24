Сенатор Клишас: У меня нет швейцарского гражданства

24.01.2020, 10:00, Новости дня

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что у него и членов его семьи нет иностранного гражданства, передает РИА «Новости».

Ведущий «Вести ФМ» Дмитрий Куликов сказал Клишасу, что к сенатору поступают вопросы от слушателей о наличии у него гражданства Швейцарии.

«Сейчас ведется целая кампания не только против меня, но и против сенаторов. Это те, кто поддерживает политику президента», — сказал Клишас.

«Ни у меня не было и нет гражданства Швейцарии, ни у членов моей семьи», — сказал Клишас.

По его словам, у него и его семьи были обычные визы в Швейцарию. «Действительно, у нас есть недвижимость (в Швейцарии), которая у меня очень давно, с тех пор, когда я работал в частных компаниях», — сказал сенатор.

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