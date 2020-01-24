Путин назначил Мединского и Орешкина своими помощниками

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего министра культуры Владимира Мединского и бывшего министра экономического развития своими помощниками, сообщает РИА «Новости».
Оба бывших министра не вошли в состав нового правительства.
22 января Путин заявил, что Мединский не останется без работы. Как передает РИА «Новости», об этом сказал президент Владимир Путин в ходе общения со студентами и преподавателями в центре «Сириус».
Ранее РБК сообщило, что Мединский после отставки станет помощником президента.
Должность министра культуры Владимир Мединский занимал с 2012 года, войдя в правительство Дмитрия Медведева. Недовольство работой Минкультуры после нынешней отставки кабинета официально высказала партия «Единая Россия».
Максим Орешкин возглавил Минэкономразвития в ноябре 2016 года после увольнения Алексея Улюкаева в связи с утратой доверия.
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