Путин назначил Мединского и Орешкина своими помощниками

24.01.2020, 10:00, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего министра культуры Владимира Мединского и бывшего министра экономического развития своими помощниками, сообщает РИА «Новости».

Оба бывших министра не вошли в состав нового правительства.

22 января Путин заявил, что Мединский не останется без работы. Как передает РИА «Новости», об этом сказал президент Владимир Путин в ходе общения со студентами и преподавателями в центре «Сириус».

Ранее РБК сообщило, что Мединский после отставки станет помощником президента.

Должность министра культуры Владимир Мединский занимал с 2012 года, войдя в правительство Дмитрия Медведева. Недовольство работой Минкультуры после нынешней отставки кабинета официально высказала партия «Единая Россия».

Максим Орешкин возглавил Минэкономразвития в ноябре 2016 года после увольнения Алексея Улюкаева в связи с утратой доверия.



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