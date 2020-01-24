Бывший вице-премьер Козак стал замглавы администрации президента

24.01.2020, 10:00, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. Документ опубликован на сайте Кремля.

Ранее Путин увеличил число заместителей руководителя администрации президента до трех.

После отставки Козака РБК сообщало, что Козак перейдет на работу в администрацию президента на должность заместителя главы. Там он будет курировать вопросы взаимоотношений со странами СНГ, а также экономическую интеграцию и ЕАЭС.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Еще недавно шоумен подыскивал себе невесту на шоу «План Б». Не найдя достойной кандидатуры, завидный холостяк отправился развеяться к океану. Поклонники засекли 41-летнего Тимура Батрутдинова в компании женщин. В Сети появилось видео из тайского ночного клуба. На нем телеведущий фривольно ведет себя со спутницами, передает Starhit.ru. Компрометирующие резидента Comedy Club кадры вызвали у интернет-пользователей немало […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика