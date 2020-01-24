Бывший вице-премьер Козак стал замглавы администрации президента

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. Документ опубликован на сайте Кремля.

Ранее Путин увеличил число заместителей руководителя администрации президента до трех.

После отставки Козака РБК сообщало, что Козак перейдет на работу в администрацию президента на должность заместителя главы. Там он будет курировать вопросы взаимоотношений со странами СНГ, а также экономическую интеграцию и ЕАЭС.

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