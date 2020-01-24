В Петербурге суд опубликовал решение по административному делу против активиста до заседания

Петроградский суд Петербурга опубликовал решение по административному делу активиста демократического движения «Весна» Никиты Левкина до заседания, сообщает «Апология протеста».
«Сегодня в 10 часов Петроградский районный суд Санкт-Петербурга продолжит рассмотрение дела в отношении зампрессекретаря молодежного демократического движения «Весна» Никиты Левкина, которого обвиняют в проведении несогласованного пикетирования 10 ноября прошлого год. В тот день активисты петербургской «Весны» спустились в метро с плакатами против повышения цен на проезд в общественном транспорте», — говорится в сообщении.
Однако еще вчера вечером на сайте суда появилась информация о результатах рассмотрения дела, согласно которой активист был признан виновным.
На момент публикации новости решение суда доступно на сайте.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Во время инспекции на белорусских предприятиях президент Александр Лукашенко заговорил о проблемах интеграции с Россией, заверив, что его страна никогда не станет частью Российской Федерации. При этом, как передаёт его слова белорусское телевидение, он отметил, что белорусы должны жить «в обнимку с русским человеком». Принципиальный разговор о работе местных заводов, нефтяной диалог с Россией и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Киллер на велосипеде. Убийцей чеченца в Берлине оказался рецидивист Вадим Красиков, и его покрывает государство / 3 декабря
- В Петербурге госпитализирован россиянин с подозрением на коронавирус из Китая / 22 января
- УЕФА представил символическую сборную 2019 года / 15 января
- Япония поддерживает политику оказания максимального давления на Пхеньян / 15 января
- Экс-сотрудников ФСБ и «Лаборатории Касперского» приговорили к 22 и 14 годам соответственно за госизмену / 19 декабря
- В ДНР недосчитались нескольких своих сторонников из списка на обмен / 29 декабря
- Палата представителей США обвинила Сенат в нарушении конституции / 16 декабря
- Песков не назвал будущее место работы Чайки / 21 января