В Петербурге суд опубликовал решение по административному делу против активиста до заседания

24.01.2020, 10:00, Новости дня

Петроградский суд Петербурга опубликовал решение по  административному делу активиста демократического движения «Весна» Никиты Левкина до заседания, сообщает «Апология протеста».

«Сегодня в 10 часов Петроградский районный суд Санкт-Петербурга продолжит рассмотрение дела в отношении зампрессекретаря молодежного демократического движения «Весна» Никиты Левкина, которого обвиняют в проведении несогласованного пикетирования 10 ноября прошлого год. В тот день активисты петербургской «Весны» спустились в метро с плакатами против повышения цен на проезд в общественном транспорте», — говорится в сообщении.

Однако еще вчера вечером на сайте суда появилась информация о результатах рассмотрения дела, согласно которой активист был признан виновным.

На момент публикации новости решение суда доступно на сайте.



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