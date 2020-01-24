В Петербурге суд опубликовал решение по административному делу против активиста до заседания

Петроградский суд Петербурга опубликовал решение по административному делу активиста демократического движения «Весна» Никиты Левкина до заседания, сообщает «Апология протеста».

«Сегодня в 10 часов Петроградский районный суд Санкт-Петербурга продолжит рассмотрение дела в отношении зампрессекретаря молодежного демократического движения «Весна» Никиты Левкина, которого обвиняют в проведении несогласованного пикетирования 10 ноября прошлого год. В тот день активисты петербургской «Весны» спустились в метро с плакатами против повышения цен на проезд в общественном транспорте», — говорится в сообщении.

Однако еще вчера вечером на сайте суда появилась информация о результатах рассмотрения дела, согласно которой активист был признан виновным.

На момент публикации новости решение суда доступно на сайте.

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