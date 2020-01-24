Автоновости: Новая Skoda будет частично состоять из кристаллов

24.01.2020, 9:59, Новости дня

Чешская компания продолжает рассекречивать новейший кроссовер, который дебютирует в ранге предсерийного прототипа. Концепт Vision IN, появившийся на видео, получит сразу несколько дизайнерских элементов, формой напоминающих кристаллы.

Ассоциации с этой формой должны вызывать, к примеру, наполнение головной оптики (судя по всему, совершенно новое) и элементы подсветки радиаторной решетки. К слову, "сиять" у Skoda Vision IN будет даже логотип на капоте. Интересно, что очертания решетки и форма светодиодных блоков фар определенно перекликаются.

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Самый яркий намек на "кристаллическую" сущность концепта появится в салоне: Vision IN получит некий отдельно стоящий декоративный элемент (само собой, тоже с подсветкой). С какой целью это будет сделано, пока неясно.

Зато из видео можно понять, что кроссовер обзаведется новым мультифункциональным рулем, цифровой приборной панелью и планшетоподобным монитором мультимедийной системы. Не исключено, что для последней в Skoda разработают новый интерфейс с анимированными элементами.

Концепт предвещает появление нового серийного кроссовера, который Skoda будет выпускать для рынка Индии. Построят его на локальной версии глобальной платформы MQB, а по габаритам кроссовер расположится примерно посредине между европейским Kamiq и его удлиненной модификацией для Китая.

Дебютировать концепт должен во время выставки в Нью-Дели, которая пройдет с 5 по 20 февраля.



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