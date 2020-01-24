Наивысший уровень реагирования на ЧС объявлен в Пекине и Шанхае из-за коронавируса

В Пекине (численность населения – 21 млн 710 тыс. человек) и Шанхае (более 24 млн человек) объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения.
Как сообщил глава комитета по делам здравоохранения Пекина Лэй Хайчао, в настоящее время в городе зарегистрировано 29 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. «Один человек находится в сравнительно тяжелом состоянии, состояние остальных пациентов оценивается как стабильное, чье состояние улучшилось», – приводит его слова РИА «Новости».
Как правило, «I» уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения, и предполагает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба.
Напомним, число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 25 человек.
Между тем китайские власти заподозрили в сокрытии истинного числа случаев заражения медицинских работников коронавирусом.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что известно о новом вирусе.
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