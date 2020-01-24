Ужасающий запах гнилой рыбы, мочи и экскрементов из загадочного источника измучил жителей новозеландского города

При том за все это время так и не был выяснен источник этого запаха, он не идет от мусорных контейнеров, которые вовремя опорожняются, не идет от канализации и не идет от промышленных объектов.

От запаха страдают только жители восточных пригородов Крайчестера: Бромли, Вулстона и Линвуда, при этом никакого существенного отличия этих пригородов от других нет.

Из-за этой вони люди стараются не выходить во дворы и играющих детей тут на улицах уже практически не увидишь. За два года в природоохранные организации жителями пригородов были поданы 328 жалоб, но проблема так и не была решена, а все эти жалобы по большей части были проигнорированы.

"Я чувствую себя узницей своего собственного дома. На улице вонь как от тухлой рыбы, экскрементов, мочи, трупов животных и эта вонь не зависит от того, полные ли мусорные баки или пусты", — утверждает 67-летняя Катарина ван Херваарден.

Многие жители пригородов из-за этого продают свои дома по дешевке и переезжают в другое место. Катарина тоже хочет последовать этому примеру и говорит, что ее сосед уехал еще год назад.

Члены городского совета нашли 55 предприятий города, которые теоретически могли быть ответственны за неприятный запах, то пока так и не известно, они ли в этом виноваты. Также сообщается, что в проблемных районах происходит жесткая очистка сточных вод и что они также не могут быть источником противного запаха.

По одной из теорий источником запаха являются водоросли, которые за последние годы из-за глобального потепления начали активно размножаться в теплых океанических водах. А город Крайчестер стоит на берегу. Однако особо крупных скоплений водорослей у берегов замечено не было.

"Вонь ощущается почти каждый день и она не зависит от того есть ли ветер или стоит безветрие, лето ли на дворе или зима, осень или весна. Этот запах можно практически ощутить на вкус и он прилипает к вашей коже", — утверждает Катарина.

Раньше источником дурнопахнущих выбросов считался компостный пустырь, расположенный в районе Бромли. Однако он воняет далеко не так сильно, как это ощущают жители пригородов.

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