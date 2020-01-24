Толстой прокомментировал назначение Мединского помощником президента

Советник президента по культуре Владимир Толстой сообщил, что остается на своей должности после назначения экс-министра культуры Владимира Мединского помощником главы государства.
«Пока остаюсь», – сказал Толстой РИА «Новости», отвечая на вопрос, продолжит ли он занимать эту должность.
Ранее в пятницу президент Владимир Путин назначил Мединского, который ранее был министром культуры, помощником президента. Советником президента по культуре также является Владимир Толстой.
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