Госдума взяла под защиту «затравленного» министра культуры

Депутат Елена Драпеко считает все нападки на нового главу Минкульта глупостью.
Вскоре после своего назначения новый министр культуры Ольга Любимова подверглась изрядной порции критики. Но у нее уже нашлись защитники из Госдумы.
Накануне в соцсетях разместили фото новоиспеченного главы Минкульта в провокационной майке с матерным словом. Потом «реанимировали» её аккаунт в ЖЖ (Живой журнал), где Любимова честно признается в нелюбви к опере, музеям, экскурсиям и прочим вещам, имеющим непосредственное отношение к ее сегодняшней работе.
На защиту самого молодого министра в новом правительстве встала зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она назвала все нападки на Любимову глупостью, но оговорилась, что все написанное «на заборе» когда-то да станет известным. В то же время Драпеко считает, что оскандалившаяся чиновница вышла из некой художественной среды, которая всегда отличалась свободой «в проявлениях».
«Те, кто хотят плюнуть хоть в кого-нибудь, всегда найдут повод», — цитирует «Газета» защитницу министра.
Сыгравшая Бричкину в культовом фильме «А зори здесь тихие» актриса считает, что поскольку фигура министра культуры знаковая, то любого, кто возглавил это ведомство затравили бы.
«За ней нет негатива, поэтому и выкапывают столетней давности информацию», — резюмирует депутат.
Вечером 22 января после шквала критики в соцсетях Любимова скрыла скандальные записи в своем блоге.
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