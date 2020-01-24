Лаврова довели до слез в Иерусалиме

Это произошло на открытии памятника блокадникам.

В Иерусалиме 23 января открыли памятник жителям и защитникам блокадного Ленинграда. Присутствующий на торжественном мероприятии в Израиле министр иностранных дел России Сергей Лавров не смог сдержать эмоций. При этом глава внешнеполитического ведомства не скрывал своих чувств, хотя и постарался быстро вытереть слезы.

Журналист РИА Новости Дмитрий Смирнов «поймал» доли секунды, когда дипломат делает это, не снимая очки, на мгновение прикрыв глаза рукой.

«Довели Лаврова до слез», — лаконично написал журналист кремлевского пула.

К слову сказать, президент России Владимир Путин, который выступал на форуме памяти Холокоста, тоже еле сдерживал волнение. Глава государства назвал блокаду Ленинграда и Холокост ужасными событиями войны. Путин очень трепетно относится ко всему, что связано с памятью о Великой Отечественной войне. При этом он не терпит никаких искажений, потдасовок или «наездов» на историю. Так, президент обозвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии. Это случилось после того, как поляк захотел поставить памятник Гитлеру за то, что тот выслал в Африку евреев.

Довели Лаврова до слез: Глава МИД России на церемонии открытия памятника героям Блокады pic.twitter.com/iVWMNo0N6e

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 23, 2020

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