«Им захотелось немного прогуляться». В Екатеринбурге ловили гулявших по улицам слонов

Животные ни от кого не сбегали.

23 января жители города Екатеринбурга сняли на видео гуляющих по улицам слонов. Очевидцы предположили, что слоны сбежали из цирка.

В приемной цирка заявили, что животные не сбегали – под руководством рабочих и дрессировщиков производилась погрузка после окончания программы.

«Слон — это живое существо, им захотелось немного прогуляться. Сейчас они уже погружены в машину для отправки», — рассказали источники Znak.com.

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