«Им захотелось немного прогуляться». В Екатеринбурге ловили гулявших по улицам слонов

24.01.2020, 9:46, Новости дня

Животные ни от кого не сбегали.

23 января жители города Екатеринбурга сняли на видео гуляющих по улицам слонов. Очевидцы предположили, что слоны сбежали из цирка.

В приемной цирка заявили, что животные не сбегали – под руководством рабочих и дрессировщиков производилась погрузка после окончания программы.

«Слон — это живое существо, им захотелось немного прогуляться. Сейчас они уже погружены в машину для отправки», — рассказали источники Znak.com.



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