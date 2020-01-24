Найден первоисточник смертельного вируса из Китая

Число зараженных уже превысило 600 человек.

Зарегистрированный в конце декабря 2019 года коронавирус 2019-nCoV оказался комбинацией коронавируса, обнаруженного в летучих мышах, с другим неизвестным вирусом, которой передался человеку от змей, передает «РИА Новости».

Китайские ученые рассказали, что в организме этих рептилий произошла рекомбинация вирусного белка, после чего 2019-nCoV смог передаваться от змеи человеку. Авторы исследования добавили, что носителями смертельного вируса стали такие змеи, как ленточный крайт и кобра, которые зачастую охотятся на летучих мышей. Именно эти виды змей продавались на уханском рынке.

Кроме того, ученые подчеркнули, что после вспышки заболеваемости 2019-nCoV рынок был продезинфицирован и закрыт, что усложняет отслеживание источника нового коронавируса. Однако полученные в ходе исследования результаты чрезвычайно важны для разработки вакцины против этого вируса.

23 января сообщалось, что число зараженных новым типом коронавируса по всему Китаю превысило 600, количество погибших по-прежнему составляет 17 человек.

Вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV), была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Большинство случаев заражения было выявлено именно в этом городе, поэтому его изолировали «под карантин». Кроме этого, ряд случаев заболевания зафиксирован также в Австралии, Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

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