‘Я всего лишь ребенок’

Российский комик, который пошутил о президенте Путине, бежал из страны

STAND-UP CLUB #1/YOUTUBE

Адвокат Александра Долгополова подтвердил, что комик покинул Россию

Российский комик, который пошутил над президентом Владимиром Путиным и христианством, говорит, что он бежал из страны из-за опасений за свою безопасность.

Александр Долгополов, 25 лет, сказал, что он встревожился, узнав, что полиция исследует видео его выступлений.

Власти заявили, что получили жалобу что Долгополов «оскорблял чувства верующих».

МВД в Москве подтвердило, что полиция проводит расследование.

«Сотрудники полиции проводят аудит, результаты которого будут определены в соответствии с законом», — говорится в сообщении министерства, распространенном в среду.

В четверг Долгополов разместил в Instagram фото с заголовком: «Мы доехали! Мы в безопасности, пока. Спасибо за поддержку!»

Во время фуршета в небольшом баре в Санкт-Петербурге в феврале прошлого года Долгополов пошутил о Путине и его сторонниках.

«Наше население разделилось на два лагеря», — сказал он, добавив: «С одной стороны, есть те, кто поддерживает Путина, с другой — те, кто умеет читать, писать и делать логические выводы».

В видео этого спектакля, который был загружен на YouTube, он также пошутил об Иисусе Христе и Деве Марии.

При президенте Путине РФ ввела строгие законы против богохульства для защиты религиозных убеждений и Русской православной церкви.

Позднее Долгополов поделился в соцсетях фотографией того, что, по его словам, было официальным письмом, отправленным министерством внутренних дел РФ в бар HopHead в Санкт-Петербурге, в письме была высказана просьба к организаторам мероприятия подтвердить его выступление в феврале.

Он сказал российскому вещателю Current Time, что недавно был вынужден отменить выступление в Москве за несколько минут до того, как выйти на сцену, узнав, что кто-то заходил в помещение и расспрашивал сотрудников о нем.

«Я не планировал быть преследуемым просто за шутки», — сказал он.

‘Я всего лишь ребенок’

В беседе с Сарой Рейнсфорд из Би-би-си в Москве Долгополов сказал, что опасается, что его посадят в тюрьму за материал.

«Я всего лишь ребенок, я рассказываю анекдоты, читаю комиксы и играю в видеоигры … как я могу быть в тюрьме!? Это совершенно безумие, и я напуган до смерти», — сказал он.

«Я не могу сказать, где я сейчас нахожусь, потому что боюсь, что это может ухудшить ситуацию для меня. Я вернусь, только если будет гарантия, что меня не посадят в тюрьму из-за моих убеждений».

«Я совершенно не ожидал, что это произойдет, потому что правительство говорит, что у нас в РФ есть свобода слова», — добавил он. «Я просто хочу делать единственное, что могу, — это заставить людей смеяться».

Адвокат комика Леонид Соловьев подтвердил, что его клиент покинул страну, но не сообщил никаких подробностей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Министерство иностранных дел РФ прокомментировало ситуацию с распространением нового коронавируса в Китае. По состоянию на 24 января в Китае зарегистрировано 830 подтвержденных случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом (преимущественно в Ухане, а также в Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун), включая 25 с летальным исходом, отмечается в сообщении на сайте ведомства. «Выявлено 1072 случаев с подозрением […]