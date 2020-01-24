100 секунд до ядерной полуночи: стрелки Часов Судного дня снова перевели

Причинами роста ядерной угрозы стали недостаточные подвижки по вопросу климатических изменений.

Стрелки так называемых часов Судного дня перевели вперед на 20 секунд, и теперь они впервые показывают 100 секунд до ядерной полуночи. Об этом заявили в организации «Бюллетень ученых-атомщиков».

«Сейчас 100 секунд до полуночи. Мы выражаем то, насколько мир близок к катастрофе, в секундах — не часах или даже минутах. Это самое близкое к Судному дню время за всю историю часов Судного дня», — заявила глава «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон.

По словам ученых, причинами роста ядерной угрозы являются недостаточные подвижки по вопросу климатических изменений, а также рост кампаний по распространению дезинформации в киберпространстве.

Представители «Бюллетеня ученых-атомщиков» также назвали перечислили среди негативных такие события как разрушение международных соглашений мировыми лидерами, отсутствие прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, выход США из ДРСМД, а также отсутствие всякой определенности в Вашингтоне касаемо продления СНВ-3, к которому с 2017 года призывает Россия.

В 2018 и 2019 годах часы Судного дня, которые впервые появились на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков» в 1947 году​​​, стояли на отметке две минуты до полуночи. Столько же времени они показывали в 1953 году после первого испытания водородной бомбы. Самым спокойным периодом стал 1991 год: тогда до полуночи, которая символизирует наступление ядерного катаклизма, часы показывали 17 минут.

Ранее американские ученые из Принстонского университета смоделировали последствия ядерной войны между Россией, США и союзниками.«План А» (Plan A) — это видео-симуляция, созданная экспертами. Страшная анимация показывает последствия фатального ядерного конфликта, который потенциально мог бы случиться между Россией, США и союзниками (НАТО).

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