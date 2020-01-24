Прокурору Герасименко «снесли крышу» в Москве: эксперты гадают — посадят или сбежит?

Приход жесткого и принципиального следователя на пост главы Генпрокуратуры может изменить ситуацию на Ямале.

Новый генеральный прокурор РФ Игорь Краснов имеет репутацию жесткого и неподкупного руководителя. У обычных людей и предпринимателей есть доверие к этому человеку и надежда, что он сможет одолеть коррупцию в органах, а также вернуть веру в торжество закона.

Игорь Краснов

Президент России Владимир Путин призвал нового Генпрокурора Игоря Краснова в первую очередь бороться с коррупцией. «Это чрезвычайно важное направление», — подчеркнул глава государства. Новая работа началась с серьезной кадровой чистки в самой Генпрокуратуре. При этом Краснов пообещал серьезно почистить прокурорскую систему в регионах и вернуть доверие россиян к надзорному ведомству по всей стране.

В этой связи эксперты пророчат скорейшую отставку Уральского транспортного прокурора Александра Герасименко. 11 с лишним лет, вплоть до декабря 2019 года, он возглавлял прокуратуру Ямало-ненецкого автономного округа и за это время, по всей видимости, заслужил себе славу главного «прокурора-беспредельщика» страны. Теперь, когда, по сообщениям СМИ, в отставку подали оба его друга-покровителя в Генпрокуратуре (Некрасов и Гринь), возможно, знаменитой «крыши» у него в Москве не осталось. При этом есть подозрения на наличие у Герасименко нескольких иностранных паспортов (об этом в частных беседах сказали почти все опрошенные нами эксперты). А еще, несмотря на более чем огромную зарплату (и, похоже, огромные теневые доходы, о которых писали СМИ), по декларации у него есть только 1/4 доля квартиры, да земельный участок с каким-то нежилым помещением. Все это позволяет предположить, что уходить на пенсию в России он и не собирался, и теперь нельзя исключать, что попытается «налегке» сбежать за границу.

Большая зарплата и минимум собственности – результат 11-летней работы прокурора Ямала. Где он тогда хранит деньги?

Ведь в СМИ были опубликованы десятки расследований с обвинениями его в признаках самых разных уголовных преступлениях — от незаконного преследования бизнеса и браконьерства в заповеднике ЮНЕСКО вплоть до крышевания ямальских ОПГ и возможной связи с заказными убийствами… Так что — либо с позором сбежать, либо стать фигурантом десятков уголовных дел. Третьего, похоже, ему уже не дано.

Кстати, наши источники утверждают, что Краснов намерен вообще ликвидировать систему транспортной прокуратуры из-за ее низкой эффективности. Как горько шутят сами транспортники, это перешедший к ним Герасименко своей «сомнительной репутацией» подставил всю систему.

Не исключено, что именно покрывательство Герасименко его высокопоставленными друзьями привело к такой череде громких отставок. Судя по всему, экс-генпрокурору Юрию Чайке вообще не доходили все материалы по своему подчиненному (более того – Чайка даже получал представление суда за беззаконие своего подчиненного). Зато эти скандалы сотрясали через СМИ всю страну и вызывали гнев миллионов людей. В итоге, видимо, как только информация дошла напрямую до руководства страны и была проанализирована в Кремле, пошла такая острая реакция. Кстати, когда Гриню предъявили доказательства незаконных действий ямальского подчиненного, тот лишь ответил, что расследования в СМИ являются неконкретными и не содержат достаточно данных для их разрешения. Только по одному из таких громких дел – незаконному преследованию бизнеса на Ямале – в Генпрокуратуру было отправлено порядка 200 (!) жалоб и обращений со всей фактурой. Но все жалобы отдельные сотрудники Генпрокуратуры, по всей видимости, спускали в регион – то есть перенаправлялись тому, на кого жаловались люди. И тот, похоже, начинал мстить с удвоенной силой. Эту стену невозможно было пробить. И только с приходом Игоря Краснова на пост Генпрокурора из СКР и Некрасов, и Гринь сразу же покинули свои посты. Хочется верить, что больше отшивать обращения бизнесменов не будут.

Эти фотографии из заповедника ЮНЕСКО облетели десятки, если не сотни сайтов. На запрос «Новой газеты» по поводу браконьерства Герасименко в Генпрокуратуре ответили, что по представленным фото и видео нельзя однозначно утверждать, что это сам прокурор. Выводы делайте сами.

Такая же история с браконьерством. После публикации в СМИ российское отделение «Гринписа» взяло это дело на контроль. Но даже они не смогли ничего добиться внятной реакции правоохранительных органов.

«Мы тогда направили в запрос в Следственный Комитет РФ. СКР перенаправил наш запрос в СУ по ЯНАО. Оно, в свою очередь, перенаправило его в СУ по Красноярскому краю. Оттуда мы не получили ничего, но, пришел ответ из Прокуратуры Красноярского края о том, что по данному вопросу нам следует обратиться в Генеральную Прокуратуру РФ, — рассказал нашему изданию сотрудник «Гринписа», занимавшийся этим делом. – Мы поняли, что дальнейшая переписка по этому вопросу бессмысленна и прекратили заниматься этим вопросом».

Ответ прокуратуры Красноярского края стал последней каплей – даже «Гринпис» опустил руки.

Кстати, в прошлом году Главное следственное управление СКР начало сразу две проверки криминальной деятельности прокурора Герасименко по нескольким статьям УК РФ и УПК РФ (статьи 169, 285, 286, 294, 315 УК РФ и так далее). Но несмотря на то, что следователи нашли подтверждения многим фактам, их проверки затянулись на много месяцев, а уголовные дела к сегодняшнему дню так и не были возбуждены.

При этом следователь из Четвертого ГСУ СКР А.А. Лебедева сообщила, что Герасименко всячески препятствовал расследованию – во время проверки он под надуманным предлогом и злоупотребляя своими правами отказался от дачи пояснений по существу. Более того, — желая усложнить работу следователей, прокуратура ЯНАО отказала в обеспечении явки своих сотрудников для проведения опроса, а также отказалась дать их контактные данные и известные адреса их регистрации и проживания.

Сам прокурор, видимо, чувствовал свою безнаказанность. Когда у него спросили, почему он не реагирует на обращения и жалобы предпринимателей и обычных граждан, он лишь с издевкой ответил — «Может, у вас просто почта плохо работает?».

Богатейший Ямало-Ненецкий автономный округ вылетел из топа-20 российских регионов по инвестиционной привлекательности – это абсурд, и главная заслуга в этом принадлежит именно Герасименко, говорят местные бизнесмены. Он не только, как говорят, уничтожал местный бизнес, но и активно препятствовал работе следователей, которые с лета 2019 года прошлого года ведут расследование по 169 –й статье УК РФ (к слову, это будет первое в России по данной статье, возбужденное против прокурора столь высокого ранга, и вообще первое на Ямале!). Дошло до того, что в это сугубо гражданское дело вмешался лично Главный военный прокурор страны Валерий Петров, который потребовал от Верховного суда РФ отменить решение о проведении проверки. Хотя это вообще не его сфера компетенции, а давление на суд само по себе является серьезным нарушением. Думается, теперь, что после недавних кадровых изменений, Петров и сам не раз пожалел о своей «помощи» экс-прокурору Ямала.

А еще ранее известный ученый Ямала Виктор Гузь пытался добиться возбуждения дела против Герасименко, который якобы прикрывал воровство миллиарда рублей из инновационного фонда «Ямал» несколько лет назад. Ученому пришлось пережить немало сложных моментов, но он не испугался – и вот по последним данным, в ближайшие дни его по этому делу будет принимать лично и.о. начальника Четвертого главного следственного управления СКР В.И. Обоскалов (кстати, весьма странно ведёт себя Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске, даже несмотря на присутствие там съемочной группы «Человек и закон», – Генпрокуратура просила отправить дело по 169 статье УК РФ в первую инстанцию, но в Челябинске решили наплевать на это и просто… … отменили решения судов, уже вступившие в законную силу! И дело по заявлению Гузя направили на повторную апелляцию. Эксперты утверждают, что Председатель 7 кассационного суда учился в один и тот же период времени в одном институте с Чайкой. Нет ли здесь прямой связи?)

На Герасименко было опубликовано столько компрометирующих сведений и по таким жестким статьям, что закрывать глаза на этот всероссийский позор ведомства уже было нельзя. В прошлом году расследования о деятельности прокурора появились даже в главном издании правительства РФ – «Российской Газете». Некоторые эксперты полагали, что прокурором было недовольно не только правительство (например, говорили о Константине Чуйченко, бывшем главе аппарата, возглавившем в новом правительстве Министерство юстиции РФ) – но и сам президент. 5 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке один из крупных бизнесменов Ямала, подвергшийся многолетним нападкам со стороны Герасименко и подконтрольных ему ведомств, лично передал президенту Владимиру Путину папку с документами и публикациями в центральной прессе. И уже через месяц глава государства провел совещание, посвященное защите бизнеса от беспредела силовиков. Очевидно, что Владимир Путин уже тогда начал реализовывать план смещения одиозных силовиков с их прикормленных мест.

Главный свидетель по делу о незаконной даче прокурора Калугин был вскоре зверски убит. А общественник Александр Шемякин из ОНФ, требовавший расследования по этому делу, был найден мертвым в своей квартире. Официальной версией назвали проблемы с сердцем.

Герасименко, по всей видимости, стал самой «токсичной» персоной в структуре прокурорского надзора страны. В прошлом году мы провели опрос – и почти 94% проголосовавших читателей считают, что Генпрокуратуре пора проверить Александра Герасименко. А Игорь Краснов – безусловно, специалист высшего уровня, который прекрасно важность значимость общественного мнения в своей работе. Ведь и президент поставил ему задачу, в том числе, вернуть доверие россиян к работе прокуратуры. А без публичной оценки 11-летней деятельности прокурора Герасименко говорить о торжестве законности просто невозможно – это понимают все. Как было сказано выше, внимание не только бизнес-сообщества, но и всего российского народа сегодня обращено на нового Генерального прокурора. Все надеются, что с его приходом начнется новая веха с истории российской прокуратуры. В первую очередь – борьбы с коррупцией, торжества закона и справедливости.

Кстати.

Вот неполный перечень признаков преступлений, в которых местные и федеральные СМИ подозревали прокурора. Почти все они связаны с тяжелой коррупцией. Теоретически, каждое из них тянет на серьезные тюремные сроки, а в совокупности дают картинку полного правового беспредела на Ямале. Герасименко не ответил ни на одно из этих обвинений, тем самым подставляя Генпрокуратуру и лично президента:

Многократные факты препятствования законной предпринимательской деятельности на Ямале (ст. 169 УК РФ);

Браконьерство на территории Таймырского биосферного заповедника, находящегося под охраной ЮНЕСКО, использование вертолетов коррупция.

Незаконная постройка дачи в реликтовой лесной зоне в Тюмени, игнорирование решений судов по этому объекту;

Пристройка к зданию прокуратуры ЯНАО «сауны» с апартаментами стоимостью более 606 миллионов бюджетных средств. Это больше суммы, выделенной по программе расселения из ветхого и аварийного жилья Ямала;

Фактически приостановление расследований по трем покушениям на бизнесмена ЯНАО, который жаловался в федеральные органы на незаконные проверки его бизнеса, обыски под надуманными поводами и так далее (что подтверждено проверкой СКР). А также фактический запрет на передачу этих материалов в прокуратуру для дальнейшего расследования;

Хищение подчиненными прокурора страницы в обвинительном заключении (возбуждено уголовное дело, но затягивается всеми силами);

Бездействие прокуратуры после публикации явных признаков хищения миллиарда бюджетных рублей из инновационных фондов Ямала, а также введение в заблуждение журналистов «Человека и закона» — что якобы Счетная палата проверяла эпизод и не нашла нарушений;

Бездействие прокуратуры при создании монополии на реке Пур,

Осуществление надзора (создание штаба) при незаконном аресте моста на Ямале (есть решение суда), который представлял конкуренцию местной «офшорной монополии».

Похищение сотрудниками прокуратуры ЯНАО листа из дела с подписью судьи – никто не привлечен к ответственности; И так далее, вплоть до мошенничества, сомнительного прекращения уголовных дел против Веселкова, Дружинина и других персон (потенциальная коррупция, на которую все до этого закрывали глаза)… И этот список можно продолжать еще очень долго.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Правительство Украины утвердило план по предотвращению попадания в Украине нового коронавируса 2019-nCoV, а также создало соответствующий оперативный штаб. Об этом 24 января сообщил журналистам премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует «Радіо Свобода». Он уточнил, что оперативный штаб будет создан на базе Министерства здравоохранения под руководством главы ведомства Зоряны Скалецкой. По словам Гончарука, правительство уже несколько дней […]