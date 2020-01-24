Пугающая история о призрачном тролле в доме

Чаще всего призраков считают духами умерших, которые по какой-то причине не смогли упокоиться и уйти в мир мертвых, а остались в нашем мире, чтобы бродить и пугать людей. Однако не все призраки такие, некоторые случаи сложно подвести под указанное выше определение, особенно когда в виде призрака появляется что-то нечеловекоподобное и похожее на …тролля.

Женщина по имени Карен (в книге ее настоящее имя и фамилия были намеренно скрыты) купила красивый 3-х этажный особняк викторианской эпохи, потому что давно хотела жить в подобном доме. Первые несколько месяцев в этом доме прошли без каких-либо необычных случаев, но потом тут начались странности.

Подвал дома стало часто затапливать без видимой причины, а когда сантехник приходил и проверял трубы, то не находил там никаких утечек. Однако регулярно, когда Кэрол спускалась в подвал, она находила пол мокрым. Воды было немного, однако ее хватало, чтобы пол постоянно влажно блестел, а в подвале стоял запах сырости.

Кэрол подозревала, что утечка проходит где-то в ином месте, а не в трубах, но все равно не могла найти источник этой воды.

А потом она стала ощущать жуткий страх, когда ходила по комнатам особняка, особенно когда была на 2 и 3 этажах дома. Это был необъяснимый страх, который особенно сильно становился в вечернее время и у Кэрол возникало жуткое ощущение, что в ее спальне помимо нее есть кто-то еще.

"Я чувствовала, что рядом со мной есть нечто, словно какое-то животное, и что оно хочет меня укусить или поцарапать своими когтями".

Спальня Кэрол находилась как раз на верхнем этаже и после того, как она измучилась от страха, она стала спать в комнате на 1 этаже. Женщина не понимала, что происходит и винила свое собственное воображение и нервы. Но даже на 1 этаже ощущение страха для нее лишь чуть померкло, но никуда не ушло. Поэтому в конце концов женщина решила сдать комнаты на 3 этаже какому-нибудь жильцу, чтобы не быть единственным человеком в этом пугающем доме.

Через неделю новая соседка стала жаловаться на чувство страха и угрозы по ночам. Но это было не все, некая сила стала двигать ее кровать и отодвигать ее от стены. Женщина двигала кровать обратно, но на следующее утро снова просыпалась в отодвинутой кровати.

Когда она поделилась переживаниями с Кэрол, та честно пояснила ей обо всех странностях этого дома и тогда две женщины стали уверены в том. что тут творятся сверхъестественные дела.

Проходили дни и аномальные явления стали учащаться и теперь это были случаи полтергейста во многих комнатах, сами собой включались и выключались лампы, да и в целом вся электроника стала вести себя аномально. Поняв, что все это нарастает, перепуганные женщины позвали экстрасенса и когда она пришла, то осмотрев дом, сделала удивительный вывод: в доме живет не просто призрак, а призрачное существо, похожее с виду на тролля!

Когда-то этот тролль жил в роднике, стоявшем ранее на этом месте. Потом родник засыпали и тролль оказался в ловушке и погиб. Прямо на этом месте потом был построен особняк и вода, просачивавшаяся в подвал, была как раз и того родника, в котором буянил гневный дух тролля.

Потом призрачный тролль выбрался и стал мстить и в других комнатах дома и чтобы его удалить оттуда, надо было провести специальный обряд, который отправил бы его в иной мир, где его энергия не причиняла бы никому вреда.

Этот ритуал был проведен и во время него тролль каким-то образом вступил в контакт с Кэрол (в книге не указано как именно) и начал просить ее позволить ему остаться в этом мире. Он даже будто бы обещал меньше причинять людям неприятностей, однако Кэрол решила, что пора со всем этим заканчивать и ответила ему отказом. После ритуала в доме стало тихо и подвал больше не затапливало.

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