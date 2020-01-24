В Тибетском леднике заметили 28 ранее неизвестных вирусов

В 1992 и 2015 году на северо-запад Тибетского плато в Китае, а точнее на ледяную шапку Гулия, были отправлены две научные экспедиции с учеными из Китая и США, которые пробурили древний ледник и взяли оттуда образцы кернов (ледяных стержней).

Во время бурения были допущены многочисленные нарушения и керны оказались загрязнены. Поэтому их не изучали и по сути забыли про них на все эти годы.

Но недавно новая команда исследователей выяснила, что внутренняя часть этих кернов не подверглась загрязнению и поэтому их можно было изучить. Сначала керны поместили в комнату, температура в которой составляла -5 по Цельсию. С помощью специальной стерильной ленточной пилы был обрезан верхний загрязненный слой, а потом исследователи промыли внутреннюю часть образца этанолом и далее еще и стерильной водой.

После этого они наконец получили доступ к самому чистому слою, который был датирован 15 тысячами лет. В этом слое ученые нашли 33 группы вирусов, из которых 28 были вообще ранее неизвестны науке.

Опасны ли эти вирусы для людей, в статье на Live Science не сообщается. Указано лишь, что "суп" из микроорганизмов 1 и 2 кернов сильно отличались и по видимому они были сформированы в различных климатических условиях.

Вирусологов данная новость скорее всего не удивила, некоторые из них давно заявляют, что наука и близко еще не подошла к изучению всех существующих вирусов на Земле. Но с учетом, что ледники в эти годы по всей планете тают с ускоренным темпом, новые вирусы (точнее не новые, а растаявшие от тысячелетней спячки) будут появляться еще быстрее. И вероятно, что они будут воздействовать на другие вирусы.

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