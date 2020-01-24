В Тибетском леднике заметили 28 ранее неизвестных вирусов

24.01.2020, 9:42, Разное

В 1992 и 2015 году на северо-запад Тибетского плато в Китае, а точнее на ледяную шапку Гулия,  были отправлены две научные экспедиции с учеными из Китая и США, которые пробурили древний ледник и взяли оттуда образцы кернов (ледяных стержней).

Во время бурения были допущены многочисленные нарушения и керны оказались загрязнены. Поэтому их не изучали и по сути забыли про них на все эти годы. 

Но недавно новая команда исследователей выяснила, что внутренняя часть этих кернов не подверглась загрязнению и поэтому их можно было изучить. Сначала керны поместили в комнату, температура в которой составляла -5 по Цельсию. С помощью специальной стерильной ленточной пилы был обрезан верхний загрязненный слой, а потом исследователи промыли внутреннюю часть образца этанолом и далее еще и стерильной водой.

После этого они наконец получили доступ к самому чистому слою, который был датирован 15 тысячами лет. В этом слое ученые нашли 33 группы вирусов, из которых 28 были вообще ранее неизвестны науке. 

Опасны ли эти вирусы для людей, в статье на Live Science не сообщается. Указано лишь, что "суп" из микроорганизмов 1 и 2 кернов сильно отличались  и по видимому они были сформированы в различных климатических условиях. 

Вирусологов данная новость скорее всего не удивила, некоторые из них давно заявляют, что наука и близко еще не подошла к изучению всех существующих вирусов на Земле. Но с учетом, что ледники в эти годы по всей планете тают с ускоренным темпом, новые вирусы (точнее не новые, а растаявшие от тысячелетней спячки) будут появляться еще быстрее.  И вероятно, что они будут воздействовать на другие вирусы. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Попрошайка и Штурман — две стороны одного бага. Штурман присваивает чужое и хочет этим рулить, но так как это чужое, рулить напрямую нельзя, приходится давить. Попрошайка присваивает чужое и хочет этим пользоваться, но так как это чужое, пользоваться напрямую нельзя, приходится давить. Разницы нет, как вы понимаете. Только способы давления немного различаются. Вот рассмотрите подробно, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика