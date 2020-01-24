На МКС испекли печенье

Необычный эксперимент проведен на борту МКС, астронавты смогли испечь печенье с шоколадной крошкой прямо в космосе. Понадобилось 4 попытки, первые 3 печеньки не получились из-за недостаточного времени приготовления, они просто не пропекались и выглядели как куски сырого теста.

На первый взгляд в печеньке, которая получилась в столь необычных условиях, нет нечего необычного, однако, выпекать ее пришлось аж целых 2 часа, на Земле понадобилось бы 20 минут. Попробовать этот кулинарный эксперимент еще никому не удалось. Печенье на Землю было доставлено две недели назад кораблем компании SpaceX, его заморозили и поместили в лаборатории США, ведь этот образец первое блюдо приготовленной на МКС из полностью сырых продуктов.

Специалисты пока не выяснили причину столь большого увеличения времени приготовления, менеджер компании, которая придумала миниатюрную электрическую духовку для МКС считает что для первого эксперимента все прошло отлично. Воодушевленные отличным результатом компании решили не останавливаться на одном эксперименте с печью на МКС, и собираются провести новые эксперименты.

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