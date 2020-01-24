Календарь: 24 января — Международный день эскимо

В этот день в 1922 году американец Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
По распространенной версии, автором данного вида мороженого является некий кулинар-кондитер Христиан Нельсон, который и придумал покрыть шоколадной глазурью брикет сливочного мороженого. Он назвал его «Eskimo Pie» (пирожок эскимоса). Это произошло в 1919 году, а еще через три года он получил патент на это своё «изобретение».
Необходимо также сказать, что это первое эскимо было без деревянной палочки – своего сегодняшнего неизменного атрибута, которым обзавелось лишь в 1934 году. Хотя, что первично – эскимо или палочка, сказать сложно. Некоторые придерживаются версии, что первична палочка в мороженом. А основываются они на том, что некий Фрэнк Эпперсон, который как-то оставил на морозе стакан с лимонадом, где была палочка для перемешивания, через некоторое время обнаружил ледяной фруктовый цилиндр с вмерзшей палочкой, который было кушать весьма удобно.
Так, в 1905 году он стал готовить замороженные лимонады на палочке. А потом эту идею подхватили уже производители эскимо. Как бы то ни было, но миру был представлен новый сорт мороженого, и уже к середине 1930-х годов эскимо приобрело поклонников во многих странах и не теряет своей огромной популярности и сегодня. Кстати, наибольшее количество поклонников у эскимо было в нашей стране. Оно появилось в Советском Союзе в 1937 году, как считается, по личной инициативе наркома продовольствия СССР Анастаса Микояна, который считал, что советский житель должен съедать за год не менее 5 кг (!) мороженого.
Производство конкретно эскимо было поставлено на промышленные рельсы сначала только в Москве – в 1937 году на Московском хладокомбинате номер 8 была введена в строй первая крупнейшая по тем временам фабрика мороженого мощностью 25 тонн в сутки. Очень быстро эти глазированные цилиндрики мороженого на палочке стали любимым лакомством и детей, и взрослых.
События дня:
1606 г. — официально объявлено о переносе столицы Испании из Вальядолида в Мадрид.
1924 г. – в Шамони (Франция) начались первые зимние Олимпийские игры.
1931 г. — в Москве основан театр «Ромэн», самый старый из ныне действующих цыганских театров.
Именинники:
Виталий, Владимир, Михаил, Николай.
Родились:
Пьер Огюстен Карон де Бомарше (1732–1799 гг.) – французский комедиограф.
Юрий Башмет (1953 г.) — российский дирижер.
Настасья Кински (1961 г.) — немецкая и американская актриса.
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