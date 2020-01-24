Эксперт объяснил спешку с принятием «поправок Путина»

Политконсультант Дмитрий Фетисов – о том, почему изменения в Конституцию принимаются в горящем режиме

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию РФ, внесенный президентом Владимиром Путиным. Все фракции поддержали законопроект. За документ проголосовали 432 депутата. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил спешку с подготовкой поправок к Конституции. По словам представителя Кремля, любые инициативы главы государства реализуются в приоритетном порядке.

«Любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, они, безусловно, встречаются с большим вниманием. И реализация этих инициатив, их обсуждение всегда осуществляются в исключительно приоритетном порядке — это реальность, в которой мы существуем, это абсолютно понятная и ясная реальность», — добавил Песков. Говоря о сроках утверждения предложенных президентом изменений, пресс-секретарь отметил, что в Кремле не ставят каких-то четких дат, но «в долгий ящик ничего откладываться не будет». О том, почему спешит президент – в авторской колонке политконсультанта Дмитрия Фетисова

Политконсультант Дмитрий Фетисов

С желанием Путина кардинально изменить систему госуправления все понятно, но ключевой вопрос в том, почему такая спешка. Видимых предпосылок для этого нет, а изменения в Конституцию, предложенные президентом, не столь масштабны как многие ожидали.

Причину, похоже, знает только сам Путин. И причина эта очень серьезна. Либо обстановка на местах гораздо хуже, чем кажется практикующим политконсультантам и политтехнологам, и чем показывает реальная социология. Либо вероятность масштабного экономического кризиса, либо нечто третье. Пусть гадают конспирологи, у меня ответа нет.

Но в трех вещах я убедился окончательно:

1. Судя по реакции федеральных элит, Путин не ознакомил со своими планами даже самый ближний круг.

2. Транзит власти будет гораздо раньше 2024-го года. Собственно он уже начался. Но об этом я, так или иначе,

уже второй год говорю.

3. Ситуация непростая, но президент ее контролирует. Крови на улицах не будет, и на том спасибо.

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