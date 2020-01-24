Путин сделал Мединского своим помощником

24.01.2020, 9:39, Новости дня

И Орешкина тоже.

Бывший министр культуры Владимир Мединский назначен помощником президента. Соответствующий приказ опубликован на сайте Кремля.

На такую же должность назначен бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин. 

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил «Блокноту», что не видит в этих кадровых решениях ничего удивительного:

«Бывший министр культуры России Владимир Мединский продолжит работу в сфере культуры уже в качестве помощника президента. Путин своих не бросает. Круговорот кадров. Перемена мест слагаемых».

По его словам, ни к Орешкину, ни к Мединскому не было по-настоящему серьезных претензий: «Перемены необходимы, президент это понимает, но разбрасываться проверенными кадрами он не намерен».

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