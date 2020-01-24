Путин сделал Мединского своим помощником

И Орешкина тоже.

Бывший министр культуры Владимир Мединский назначен помощником президента. Соответствующий приказ опубликован на сайте Кремля.

На такую же должность назначен бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил «Блокноту», что не видит в этих кадровых решениях ничего удивительного:

«Бывший министр культуры России Владимир Мединский продолжит работу в сфере культуры уже в качестве помощника президента. Путин своих не бросает. Круговорот кадров. Перемена мест слагаемых».

По его словам, ни к Орешкину, ни к Мединскому не было по-настоящему серьезных претензий: «Перемены необходимы, президент это понимает, но разбрасываться проверенными кадрами он не намерен».

Бывший вице-премьер Дмитрий Козак стал заместителем руководителя администрации президента.

Ранее стало известно, из-за чего отправили в отставку правительство Медведева.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Попрошайка и Штурман — две стороны одного бага. Штурман присваивает чужое и хочет этим рулить, но так как это чужое, рулить напрямую нельзя, приходится давить. Попрошайка присваивает чужое и хочет этим пользоваться, но так как это чужое, пользоваться напрямую нельзя, приходится давить. Разницы нет, как вы понимаете. Только способы давления немного различаются. Вот рассмотрите подробно, […]