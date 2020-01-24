Спрогнозирован значительный рост выбросов CO2 из-за пожаров в Австралии

Уровень содержания углекислого газа в воздухе достигнет в 2020 году одного из самых высоких значений за все время метеонаблюдений, в том числе из-за пожаров в Австралии, сообщила Британская метеорологическая служба.
Служба сообщила, что «рост концентрации углекислого газа в атмосфере в 2020 году достигнет одного из самых высоких годовых значений, зафиксированных с начала измерений в (обсерватории) Мауна-Лоа, Гавайи, в 1958 году», передает РИА «Новости».
Так, в течение года содержание CO2 в атмосфере превысит 417 частиц на 1 млн, хотя средний годовой прогноз составляет 414,2. Из-за погодных факторов средние показатели роста выбросов увеличатся на 10%.
Как отмечают эксперты, «на выбросы в результате недавно возникших природных пожаров в Австралии приходится до одной пятой этого роста».
Напомним, в сентябре 2019 года в нескольких австралийских штатах начались лесные пожары, которые к январю охватили почти весь материк. Дым сначала накрыл Австралию, а затем практически обогнул планету.
В январе научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский рассказал газете ВЗГЛЯД, что в местах, куда распространился смог от австралийских пожаров, на несколько недель наступит подобие «ядерной зимы».
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