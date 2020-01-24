Мнение: Обесчестили

Дьявол — в деталях. Никто не обратил должного внимания на действительно важную новость: рыжему принцу Гарри, после его бегства из королевской семьи, запретили носить военную форму.

Подумаешь, какая фигня, правда?



Фото: Соцсети

На самом деле, нет. Не фигня. Совсем не фигня. Это — бесчестие. Гарри с женой отказался от денег семьи, а его лишили чести.

Зачем? Не кажется ли вам, что это — перебор? Елизавета Георгиевна считает, что нет. Бей своих, чтобы чужие боялись.

Погоны срывали в исключительных случаях. Предательство. Трусость в бою. Измена.

Кого предал Гарри? Он всего лишь отказался от денег семьи и исполнения обязанностей члена семьи. А военную форма он заслужил, участвуя в боевых действиях в Афганистане.

Не в штабе сидел, как большинство «вояк» Запада. Не на кнопочки нажимал из безопасного места, управляя беспилотным летательным аппаратом. Реально летал на вертолёте, рискуя своей жизнью в борьбе с терроризмом.

За что же обесчестили Гарри? Нет, это даже не месть за его поступок. Тут всё намного глубже.

Большая королевская семья испугалась за деньги. И королева, и её семья живут за счёт налогоплательщиков. Народ же сейчас увидит, что Гарри и Меган вполне могут обойтись собственными средствами и сами себе заработать. Увидев, задумаются — зачем же мы платим дань королеве, раз члены БКС вполне могут заработать себе сами на хлеб с маслом на файф-о’клок?

К чему могут привести такие мысли народа, королева прекрасно осознаёт. Англичане просто лишат королевскую семью дотаций. И испуг королевы настолько сильный, что она приказала обесчестить своего внука, чтобы другим неповадно было.

Жить нужно на свои деньги: в этом Гарри и Меган правы. Но когда ты привыкаешь к огромным тратам, лишиться достаточных средств очень страшно.

Чтобы ничего не бояться, ни от кого не зависеть, не только у королевы, но и у вас должны быть деньги. Много денег. Настолько много, насколько возможно, и заиметь такую сумму можно лишь, если она свалится с неба.

Завтра вечером, например, можно будет выиграть 373 миллиона долларов в лотерею Powerball. Я всегда покупаю билетик, чтобы выиграть.

Представители Onlinebooths приобретут вам билетик, а потом официально выплатят ваш выигрыш — сумма действительно очень хорошая. С ней можно стать доброй бабушкой, которая не бесчестит внуков, или внуком, которому финансово независим от бабки.

А как вы оцениваете поступок королевы? Готовы были бы на её месте из-за денег отомстить внуку?

Источник: Лена Миро

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