Мнение: Обесчестили

Дьявол — в деталях. Никто не обратил должного внимания на действительно важную новость: рыжему принцу Гарри, после его бегства из королевской семьи, запретили носить военную форму.
Подумаешь, какая фигня, правда?
Фото: Соцсети
На самом деле, нет. Не фигня. Совсем не фигня. Это — бесчестие. Гарри с женой отказался от денег семьи, а его лишили чести.
Зачем? Не кажется ли вам, что это — перебор? Елизавета Георгиевна считает, что нет. Бей своих, чтобы чужие боялись.
Погоны срывали в исключительных случаях. Предательство. Трусость в бою. Измена.
Кого предал Гарри? Он всего лишь отказался от денег семьи и исполнения обязанностей члена семьи. А военную форма он заслужил, участвуя в боевых действиях в Афганистане.
Не в штабе сидел, как большинство «вояк» Запада. Не на кнопочки нажимал из безопасного места, управляя беспилотным летательным аппаратом. Реально летал на вертолёте, рискуя своей жизнью в борьбе с терроризмом.
За что же обесчестили Гарри? Нет, это даже не месть за его поступок. Тут всё намного глубже.
Большая королевская семья испугалась за деньги. И королева, и её семья живут за счёт налогоплательщиков. Народ же сейчас увидит, что Гарри и Меган вполне могут обойтись собственными средствами и сами себе заработать. Увидев, задумаются — зачем же мы платим дань королеве, раз члены БКС вполне могут заработать себе сами на хлеб с маслом на файф-о’клок?
К чему могут привести такие мысли народа, королева прекрасно осознаёт. Англичане просто лишат королевскую семью дотаций. И испуг королевы настолько сильный, что она приказала обесчестить своего внука, чтобы другим неповадно было.
Жить нужно на свои деньги: в этом Гарри и Меган правы. Но когда ты привыкаешь к огромным тратам, лишиться достаточных средств очень страшно.
Чтобы ничего не бояться, ни от кого не зависеть, не только у королевы, но и у вас должны быть деньги. Много денег. Настолько много, насколько возможно, и заиметь такую сумму можно лишь, если она свалится с неба.
Завтра вечером, например, можно будет выиграть 373 миллиона долларов в лотерею Powerball. Я всегда покупаю билетик, чтобы выиграть.
Представители Onlinebooths приобретут вам билетик, а потом официально выплатят ваш выигрыш — сумма действительно очень хорошая. С ней можно стать доброй бабушкой, которая не бесчестит внуков, или внуком, которому финансово независим от бабки.
А как вы оцениваете поступок королевы? Готовы были бы на её месте из-за денег отомстить внуку?
Источник: Лена Миро
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