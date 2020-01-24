Раскрыта дата премьеры крупного кроссовера Volkswagen

Немецкий автогигант Volkswagen практически завершил работу над новым полноразмерным кроссовером, выполненным на базе Teramont.

Эксперты полагают, что новинка окажется самой крупной в линейке кроссоверов. Официальная премьера новой модели Volkswagen состоится уже в апреле нынешнего года на автосалоне в Шанхае. Кроме того, серийный экземпляр основан на ранее показанном прототипе Volkswagen SMV, продемонстрированным публике в прошлом году.

Ряд экспертов уверены в том, что автомобиль получит аналогичный дизайн. В салоне применят цифровую приборную панель, а также сенсорный блок управления климат-контролем. В передней панели разместится увеличенный дисплей мультимедийного комплекса. Сведения о производительности нового кроссовера пока отсутствуют.

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