В 2019 году зарегистрировано 330 киберинцидентов, связанных с атаками на сайты органов власти Украины

В 2019 году правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины зарегистрировала 330 случаев несанкционированного вмешательства в работу систем, связанных с кибератаками на сайты органов государственной власти Украины. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-центре Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
«За 2019 CERT-UA зарегистрировала 330 киберинцидентов, связанных с кибератаками на сайты органов государственной власти Украины», – отметили в пресс-службе.
В Госспецсвязи подчеркнули, что информация о конкретном перечне министерств и количества зафиксированных кибератак на их сайты составляет информацию с ограниченным доступом.
CERT-UA – это специализированное структурное подразделение Государственного центра киберзащиты Госспецсвязи.
19 ноября 2019 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Россия отрабатывает на Украине кибератаки, которые направит против Запада.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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