Аналитики назвали самые популярные у россиян фрукты и овощи

Фрукты и овощи, пользующиеся популярностью у россиян, назвали аналитики . Бананы и картофель занимают лидирующие позиции в продовольственной корзине населения.

В категории фрукты далее следуют яблоки и цитрусовые, причем востребованы различные виды: апельсины, мандарины и лимоны. Далее в рейтинге «Такскома» присутствуют груши и виноград, персики и киви. Экзотическая ягода с зеленой мякотью и с большим содержанием витамина С уверенно заняла свое место в первой десятке фруктового десерта.

Традиционен набор овощей, его представляют капуста, морковь и огурцы. Отмечается, что россияне реже покупали свеклу, баклажаны, перец и помидоры. Предыдущий анализ оператора фискальных данных показал наиболее продаваемые в РФ кондитерские изделия. Ими оказались пряники.

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