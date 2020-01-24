новый внедорожник Genesis GV90 может стать конкурентом BMW X7

Премиальный бренд Genesis буквально несколько дней назад представил публике роскошный кроссовер GV80, а также озвучил планы на предстоящий период.
Вместе с тем в ближайшее время производитель может выпустить еще 6 новых моделей, одной из которых может оказаться полноразмерный внедорожник GV90, который станет прямым конкурентом для ведущих лидеров в своем сегменте BMW X7 и Mercedes GLS. Однако представители марки пока никак не комментируют эти слухи, занимаясь технологиями электрификации своей техники.
На дебюте кроссовера GV80 также продемонстрировали эскизы автомобиля, который так и остался лишь на бумаге. Несмотря на то, что некоторые экземпляры повторяли формы ранее показанных концептов, однако ни один из них не был предложен в формате внедорожника. Это и послужило поводом для распространения слухов относительно работы над моделью GV90.
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