Есть пострадавшие: на Урале в жилом доме взорвался газ

24.01.2020, 9:26, Разное

В Каменске-Уральском в пятиэтажном доме взорвался газ. Травмы получила нетрезвая женщина. У нее диагностировано сотрясение мозга.

По данным телеканала «360», после хлопка пожара не было, при этом в доме обрушилась стена. Она оказалась не несущей. Спасатели эвакуировали из пятиэтажки 29 взрослых и шестерых детей. Остальные обстоятельства случившегося выясняются.



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